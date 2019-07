Baby K, polemiche sui social: "Si è rifiutata di fare foto con bambina malata"

“La magia esiste. Grazie Stornara per aver cantato con me tutto lo show. È stata una notte che non dimenticherò”. Così Baby K, protagonista dello Stornara rap 2019, ha salutato i suoi fan accorsi nell'area mercatale di Stornara, in provincia di Foggia, per il suo concerto tenutosi l'altro ieri. Un messaggio che lascerebbe presupporre una serata filata liscia. Ma forse non è stato così.

Come riporta FoggiaToday, infatti, sui social è montata la polemica in merito a presunti comportamenti della cantante. "Nonostante la chemioterapia che la ragazza sta subendo, chiedendo ai medici di sospenderla, e nonostante l'interessamento di sindaco, vicesindaco e forze dell'ordine, la cantante si è rifiutata di fare solo una foto con la bambina. Io come mamma e zia mi vergogno di questa persona", è il commento apparso dalla zia di una bambina malata, alla quale sarebbe stata negata la gioia di un selfie con l’artista.

"Ha detto che era arrabbiata, nonostante sia stata pagata bene. Ha fatto aspettare due ore la bambina, che era appena uscita dall'ospedale e non poteva stare in piedi", ha rincarato la zia della piccola. In breve tempo il post di denuncia ha generato decine di commenti indignati e di solidarietà nei confronti della piccola. E non sono mancati i commenti polemici sui canali social ufficiali di Baby K. Anche perché, il giorno successivo, un utente ha postata una foto scattata con l'artista, al termine della cena post-concerto organizzata a Cerignola.

Baby K si fa perdonare, chiama Angela e si scusa

Dopo le tante polemiche la questione si è risolta grazie al diretto intervento di Baby K che si è scusata personalmente con la bambina attraverso "una splendida videochiamata da Baby K". Foggia Today riporta che la cantante di 'Da zero a cento' ha promesso ad Angela che le dedicherà una canzone e si è scusata per l'equivoco.

"Siamo soddisfatti perché quello che non volevamo era vedere la gioia negli occhi della nostra piccola come abbiamo visto oggi, quindi per questo la ringraziamo di cuore. Per la famiglia la situazione è risolta" scrive zia Erminia. Dopo una lunga chiacchierata Baby K, che il 22 luglio scorso si è esibita allo Stornara Rap, le avrebbe promesso anche l'invio di alcuni gadget-regali.