Cede un tendone, 14 fan feriti: annullato il concerto dei Backstreet Boys

Quattordici persone sono rimaste ferite per il cedimento di un tendone mentre attendevano di assistere al concerto dei Backstreet Boys a Thackersville, in Oklahoma. Raffiche di vento tra 110 e 130 km orari hanno smantellato una tensostruttura allestita all'esterno del WinStar World Casino, dove sabato sera avrebbe dovuto esibirsi il gruppo.

Circa 150 persone erano in coda. I quattordici feriti sono stati trasportati in ospedale. Il concerto della boy band, che ha raggiunto l'apice del successo negli anni '90, è stato annullato. Poco dopo il messaggio su Facebook: "Non volevamo mettere in pericolo i nostri fan e con il tempo di stasera e le persone rimaste ferite abbiamo deciso di annulllare lo spettacolo, ma cerceremo di riprogrammarlo. La cosa più importante è che tutti tornino a casa sani e salvi, ci vedremo molto presto".