Lutto nel mondo della musica. E' morto Vinnie Paul, batterista e fondatore dei Pantera, band heavy metal statunitense.

L'annuncio sulla pagina Facebook del gruppo: "Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto. La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento". Sconosciute al momento le cause del decesso.

Vinnie Paul, 54 anni, è stato anche fondatore e presidente dell'etichetta discografica Big Vin Records. Figlio del produttore discografico e compositore country Jerry Abbott, nel 1981 fonda i Pantera insieme al fratello Diamond Darrell, chitarrista del gruppo, ma il successo arriva negli anni '90 con il quinto album, "Cowboys from Hell", che li consacra tra le band metal più influenti del panorama musicale internazionale.

Per un breve periodo ha militato anche in gruppi come i Damageplan e i Rebel Meets Rebel, mentre nel 2007, ha messo su una band chiamata Hellyeah.