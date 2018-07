Si blocca il palco, scala d’emergenza per Beyoncé

Disavventura per Beyoncé e Jay-Z impegnati a Varsavia per la data polacca del tour “On The Run II”.

In chiusura del live, durante il medley di “Young Forever” e “Perfect” di Ed Sheeran, il palco semovente si è bloccato impedendo a Queen B di proseguire con lo spettacolo.

Un po’ di titubanza generale, concerto bloccato e poi l’intervento con una scala di emergenza: Beyoncé è stata costretta a scendere dai gradini per continuare il live.

La disavventura è diventata virale con il video che ha fatto il giro del web. Il tour di Beyoncé arriverà in Italia il 6 luglio a Milano (San Siro) e il 7 a Roma (Olimpico).