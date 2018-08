Dà un passaggio a un autostoppista: si ritrova in macchina Biagio Antonacci |VIDEO

Con occhiali da sole, cappello e borsone in spalla era obiettivamente irriconoscibile Biagio Antoinacci che qualche giorno fa si è fermato sul ciglio della strada a Portoferrario, sull’Isola d’Elba, per chiedere un passaggio agli automobilisti.

In questa versione inedita di autostoppista, la richiesta del cantautore milanese non è stata presa in considerazione dai passanti, finché uno di loro non si è fermato per offrire la sua disponibilità.

Il video, che Antonacci ha fatto girare ad un amico poi salito in auto con lui, è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook e ha fatto il boom di visualizzazioni: oltre 300mila in pochissime ore.

(Di seguito il video postato sulla pagina Facebook di Biagio Antonacci )