Biagio Antonacci celebra un unione civile tra due amici: il video della cerimonia

Biagio Antonacci ha condiviso con i suoi follower il video della cerimonia dell’unione civile tra due suoi amici, Davide e Mataro, che lui stesso ha celebrato a Bologna.

“Oggi ho unito civilmente due miei cari amici, Davide e Mataro. A loro auguro tutto il mio bene!”, ha scritto il cantante a corredo delle immagini che mostrano le emozioni della coppia, dei testimoni presenti e del bacio a conclusione del rito.

Diverse le reazioni dei fan al filmato: “Sei un grande”, “Complimenti, sei una bella persona”, ha commentato chi ha apprezzato il gesto convinto che l’amore non abbia distinzioni di sesso; “Dio unisce secondo natura, non contro natura! Assurdo nominare Dio!”, è stata invece la notazione di chi, riferendosi alla formula pronunciata da Antonacci, ha criticato il suo gesto: “Ormai fa tendenza andare contro la famiglia tradizionale, chi osa ricordare che i figli nascono in modo naturale e tradizionale, viene considerato retrogrado, omofobo ed altro!”.

Biagio Antonacci ha risposto a quanti hanno criticato il gesto e le sue parole pronunciate durante la cerimonia: “Conosci le volontà di Dio?” ha chiesto a chi lo ha accusato di aver fatto riferimento a Dio durante la formula; “Il tuo Dio non è il mio” è stata l’altra replica rivolta al fan che non ha condiviso il riferimento.

“Certe persone sono spente. Purtroppo resteranno tali”, è stata l’ennesima osservazione del cantante, felice di aver contribuito alla gioia di una nuova coppia legata da un sentimento autentico.