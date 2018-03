Biglietti per i concerti di Vasco, sequestrati otto siti falsi: indagati due truffatori

La polizia postale dell’Emilia-Romagna, coordinata dal pm Luca Venturi, ha oscurato e sequestrato otto siti internet spacciatisi per rivenditori ufficiali dei biglietti per i concerti del prossimo tour estivo di Vasco Rossi, ingannando i tanti fan del rocker convinti di essere riusciti ad acquistarli.

Indagati, su provvedimento del gip Alberto Gamberini, due truffatori. Si tratta di un 60enne vicentino e un 42enne moldavo, entrambi residenti in provincia di Padova, accusati di sostituzione di persona, contraffazione di marchi e turbata libertà di commercio. Le indagini sono partite da una denuncia della Best Union, titolare del circuito internazionale di biglietti ‘Vivaticket’ unico autorizzato alla vendita dei tagliandi per il ‘VascoNonStopLive’.

Per ingannare i fan, i siti erano stati creati del tutto simili a quelli dei canali ufficiali, cambiando in minima parte il nome e usando immagini dal sito Best Union. Agli acquirenti, dopo il pagamento del biglietto, era inviato un codice ove ritirare il tagliando presso le ricevitorie “Privateticket” risultate inesistenti.

“Posto che la Best Union è l’unico soggetto autorizzato alle vendite dei biglietti del tour di Vasco Rossi – scrive il gip nel decreto di sequestro – è evidente che tali siti hanno la funzione di sostituirsi al soggetto autorizzato alla vendita in esclusiva, attribuendosi anche la qualità di rivenditori esclusivi; ciò anche grazie all’utilizzo abusivo della denominazione Vivaticket, notoriamente incaricata della vendita dei biglietti”.

La notizia su BolognaToday