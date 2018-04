Bob Sinclair in Trentino, più di 3000 persone ballano ad alta quota

Divertimento alta quota ieri a Trento per Bob Sinclair. Ad attendere il celebre dj sul Monte Spinale, a 2100 metri sul livello del mare, sono state più di 3000 persone (ben 3.800 secondo gli organizzatori). Tremila paganti: il biglietto d'ingresso, o meglio di risalita, costava infatti 25 euro.

Come riporta TrentoToday.it, l'artista francese è arrivato in elicottero e, verso le ore 16, l'impianto montato all'arrivo della funivia ha iniziato a diffondere musica elettronica a tutto volume per la gioia dei presenti. Bob non ha perso l'occasione di posare in alcuni selfie per i fan. L'evento si è concluso attorno alle 19.00 con la discesa a valle del pubblico. Un altro volo in elicottero, invece, per il dj della "Love Generation".

Meno gioiosi gli ambientalisti, che nei giorni precedenti all'appuntamento non hanno fatto mancare messaggi di protesta sui social network. "Non è giunta l'ora di eliminare le piste da sci e la musica da discoteca dal territorio del Parco? A cosa serve avere un Parco di 620 Km quadrati se la metà è gestita dalle funivie?" Osservatorio spontaneo sul rispetto dell'ambiente trentino.

