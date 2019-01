"Bohemian Rhapsody", la versione napoletana diventa virale: Viviana e Serena star del web

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Difficile, difficilissimo emulare il risultato acustico raggiunto dal brano ‘Bohemian Rhapsody’ cantato da Freddie Mercury e i Queen, ma loro, Viviana Cangiano e Serena Pis, ci hanno provato comunque, riuscendo ad armonizzare in napoletano il testo di uno dei brani rock più famosi del mondo.

Il duo partenopeo, EbbaneSis, hanno tradotto il testo del capolavoro dei Queen e lo hanno adattato per una versione che come unici strumenti conta solo la chitarra e, soprattutto, le voci. Ad oggi il video pubblicato sulla pagina Facebook Viviana&Serena conta quasi 800 mila visualizzazioni su Facebook e il numero di condivisioni è in costante aumento.