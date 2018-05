Bono cade dal palco durante il concerto

Bono Vox è caduto dal palco dal concerto degli U2 che si è tenuto ieri sera all'United Center di Chicago.

Il frontman della band irlandese stava camminando all'indietro sulla passerella che si allunga nella platea quando non si è accorto che dietro di lui c'era il vuoto ed è caduto.

La scena è stata ripresa da diversi spettatori che hanno postato video sui social network.

Bono took a tumble on first song... check it out. He seemed fine for rest of show. @u2 #U2eiTour #chicago #showman pic.twitter.com/Y0IEI74E7r