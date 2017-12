Bono Vox, la rivelazione: "Ho rischiato di morire”

"È successo l'anno scorso, ero molto spaventato e non ero in grado di parlare e nemmeno di spiegare, mi sentivo come soffocare”: così Bono Vox, frontman degli U2, ha raccontato in un’intervista a Rolling Stones che gli ha dedicato la cover di gennaio, di aver rischiato di morire all'inizio di quest’anno.

Tuttavia, il cantante ha preferito non scendere nei dettagli: "Non ho voluto fare diventare la cosa una soap opera, come fanno molte star...".

“Ho avuto alcuni incidenti shock nel corso della mia vita, anche una brutta una caduta in bicicletta recentemente… Le persone hanno questi episodi che li portano vicini alla morte e che possono essere di natura psicologica o fisica. E sì, per me è stata di natura fisica. Ma fortunatamente sono riuscito a risparmiarmi tutta quella parte di soap opera che è comune a molte celebrities”, ha raccontato ancora, sottolinenando come molto importante per lui è stato sempre l'intervento capillare e veloce di medici, per evitare il peggio: "Non tutti possono usufruire della mia stessa assistenza medica. In molti hanno dovuto affrontare problemi molto più gravi di me..” ha ammesso.

E proprio la morte e la mortalità sono temi portanti del nuovo album degli U2 Songs of Experience, il 14esimo del gruppo rock, uscito l’1 dicembre 2017.