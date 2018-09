Bono degli U2 resta senza voce durante il concerto, i fan cantano per lui

A poche canzoni dall'inizio di un concerto a Berlino, Bono Vox ha perso la voce ed è stato costretto a sospendere la performance. Il cantante degli U2 ha provato a continuare ma è stato chiaro subito che non era in condizioni di concludere lo show.

Bono è sembrato in difficoltà fin dalle prime canzoni e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco. E' riuscito a portare a termine l'esecuzione del brano "Beautiful Day" solo grazie al pubblico che ha sovrapposto le proprie voci a quella sempre più flebile ed esitante dell'artista. A quel punto Bono ha lasciato il palco per una pausa. Quaranta minuti dopo è stato annunciato che lo spettacolo non sarebbe continuato, aggiungendo che gli spettatori avrebbero ricevuto i biglietti gratis per un altro spettacolo.

Ecco il momento incriminato dove Bono non riesce più a cantare durante Red Flag Day a Berlino #U2eitour #u2berlin https://t.co/lsMnOKTERj — U2place.com (@U2place) 2 settembre 2018

"Bono era in ottima forma e non vedevamo l'ora di goderci il live, ma dopo alcune canzoni ha subito una perdita di voce completa. Non sappiamo cosa sia successo e chiederemo un consiglio medico", ha fatto sapere la band in un comunicato pubblicato sul proprio sito. "Apprezziamo la comprensione del nostro pubblico e il sostegno di tutti i nostri fan a Berlino, vi aggiorneremo molto presto".