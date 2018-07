"Buon viaggio Martina", l'omaggio di Tiziano Ferro alla ragazza morta a pochi giorni dalla Maturità

Una bellissima storia di amicizia arriva da un liceo di Latina, dove una ragazza, Martina, non è riuscita a sostenere l'esame orale della Maturità perché il tumore contro cui lottava l'ha strappata via troppo presto alla vita. Lo hanno fatto le sue amiche al suo posto, regalandole la possibilità di concludere il bel percorso di studi di cui andava fiera.

Commosso Tiziano Ferro, concittadino di Martina, che a sorpresa e affranto dal dolore l'ha ricordata con grande affetto sui social: "Non abbiamo fatto in tempo a conoscerci. Ma ero con te e tu adesso sarai con me, per sempre. Buon viaggio Martina".

Parole toccanti quelle del cantante, che arrivano dritte al cuore, anche a quello di Martina. Ovunque sia.