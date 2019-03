Calcutta, nuove date del tour estivo

Dopo aver riempito stadi e palazzetti con il tour dell'album "Evergreen" e il disco di platino con la canzone "Se piovesse il tuo nome" - scritta per Elisa - rimasta per ben quattro settimane di fila in cima alle classifiche radio italiane, Calcutta annuncia nuove date della tournée estiva.

Il cantante sarà il 7 giugno al Core Festival di Treviso, il 25 al Milano Summer Festival, il 27 al Rock in Roma, il 6 luglio al Lucca Summer Festival, ed ecco un'altra abbondante tranche di concerti. Il 5 luglio il cantautore di "Orgasmo" e "Pesto" sarà al GoaBoa Festival a Genova, il 12 luglio farà tappa a Mantova (Mantova Arte & Musica), il 13 luglio sarà al Collisioni Festival di Barolo (Cn), il 23 al Porto Turistico di San Benedetto del Tronto (AP), il 26 luglio al Festival di Majano (Udine), l’8 agosto al Zoo Music Fest a Pescara e il 10 agosto al Locus Festival di Locorotondo (Ba).

All'uscita, lo scorso maggio, di "Evergreen" hanno fatto seguito una serie di collaborazioni con grandi artisti italiani: il duetto con Elisa in "Se piovesse il tuo nome" pubblicato a metà dicembre, "La Musica Italiana" con il compagno di etichetta Giorgio Poi, e infine, ad inizio marzo, il singolo "La Gatta e la Luna" firmato Calcutta-Jovanotti-Tommaso Paradiso, prodotto da Takagi e Ketra.