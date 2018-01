Morta Dolores O'Riordan, il cordoglio dei vip sui social: "Una leggenda"

E’ affidato ai social il cordoglio della musica mondiale per la morte improvvisa di Dolores O’Riordan, frontman dei "Cranberries", venuta a mancare ieri all'età di 46 anni.

“Non ho mai sentito nessuno che usasse la voce in quel modo. La prima volta che la sentii fu indimenticabile” il ricordo su Twitter di Hozier.

In Italia invece i Negramaro l’hanno ricordata con una lettera: “Avrei dovuto essere meno rispettoso delle distanze, come se non fossero mai esistite, invece ti ho trattato come una leggenda, perché questo sei per quelli come noi e per il mondo intero, per la generazione di “zombie” che hai lasciato orfana della voce più rivoluzionaria degli ultimi quarant’anni”. Nell’ottobre del 2007 Dolores O’Riordan duettò con Giuliano Sangiorgi (leader dei Negramaro) nel brano intitolato "Senza fiato". La canzone fa parte della colonna sonora di "Cemento armato", film che segna l’esordio da regista dello sceneggiatore Marco Martani. "Senza fiato" è stata scritta dal cantante dei Negramaro e dalla ex voce dei Cranberries.

Le condoglianze sono arrivate anche dai Duran Duran dalla band irlandese Kodaline, dal premier irlandese e dalla ministra Katherine Zappone.