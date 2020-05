Hola Kitty è la nuova (felina) canzone di Elettra Lamborghini: ecco come ascoltarla

E’ disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali Hola Kitti, il nuovo, attesissimo singolo di Elettra Lamborghini e LA$$A ft. Bizzey, in uscita per Island Records. Dopo aver stupito tutti sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo con il tormentone 'Musica (e il resto scompare)' l'artista 26enne torna a far parlare la sua musica, tirando fuori il suo caratteristico istinto felino sui ritmi trascinanti.

Scritto da Elettra assieme al dj olandese Bizzey, e prodotto da LA$$A, Hola Kitty è un ritorno al cantato in spagnolo che ha cosi tanto contraddistinto la carriera di Elettra, e conquista dal primo ascolto per le sonorità catchy e i beat irresistibili, con un ritornello che è una sorta di ipnotico richiamo animale, in perfetto stile Lamborghini.

Hola Kitty è stato anticipato ieri dall’uscita su Youtube di 13 video cartoon, uno per ogni traccia di Twerking Queen, album d’esordio uscito per Island Records nel giugno scorso e già disco d’oro Fimi. Il mood tra il giocoso e il soft pulp delle coloratissime animazioni, riflette in pieno lo stile di Elettra e il suo approccio alla musica.

Il successo a Sanremo

Il nuovo singolo arriva dopo il successo ottenuto dalla cantante al 70esimo Festival di Sanremo e già certificato Disco di Platino, che a tre mesi dalla pubblicazione ha superato i 20 milioni di streaming su Spotify e collezionato più di 36 milioni di visualizzazioni su YouTube per il videoclip, oltre ad aver conquistato tutte le radio. Una pioggia di ulteriori riconoscimenti per Elettra Lamborghini, amatissima dal suo pubblico e recentemente inserita dalla prestigiosa rivista Forbes Italia nella speciale Top 100 degli Under 30 Giovani Leader del Futuro, per la categoria Musica.