Carla Bruni cancella i concerti di Milano e Roma

Cancellati i concerti di Carla Bruni in programma il 6 aprile al Conservatorio di Milano e il 9 aprile al Teatro Sistina di Roma. Ne dà notizia l'organizzazione, senza però specificare i motivi.

Mistero anche sull'eventuale recupero delle date, per questo gli spettatori che volessero chiedere il rimborso dei biglietti potranno farlo rivolgendosi ai punti vendita dove li hanno acquistati, entro e non oltre il 6 maggio. Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità "ritiro sul luogo dell'evento", il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all'indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 6 maggio.

Per i biglietti acquistati on line sul sito TicketOne.it o tramite call center con modalità "spedizione tramite corriere espresso" - Il cliente dovrà spedire i biglietti(sia Supporti Cartacei, sia Card), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre i il 6 maggio (per il computo del termine di rimborso farà fede la data di spedizione della raccomandata risultante dal timbro postale) presso: C.a. Divisione Commercio Elettronico, TicketOne S.p.A. , Via Vittor Pisani, 19 – 20124 Milano.