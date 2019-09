Non si affitta casa ai TheGiornalisti, il divertente racconto di Marco Rissa

Dopo la turbolenta rottura dei The Giornalisti da Tommaso Paradiso, Marco Rissa la butta sul ridere. Poco fa il chitarrista della band ha raccontato su Instagram un divertente episodio riguardante la ricerca di una casa in affitto non andata a buon fine. Che cosa c'entri la crisi del gruppo è presto spiegato nel post, che pubblichiamo di seguito.

"Breve storia tragicomica - scrive Rissa, che mette a corredo la colonna sonora della Ballata di Fantozzi - Finalmente, dopo mesi di ricerche, troviamo casa. Quaranta metri ben organizzari al Pigneto (un quartiere di Roma, ndr), una soluzione modesta ma carina. La proprietaria molto esigente vuole varie garanzie e noi da liberi professionisti sprovvisti di busta paga stiamo per essere bocciati. Allora gli dico: "Sono il chitarrista dei TheGiornalisti, abbiamo suonato a Circo Massimo una settimana fa. Funziona! La signora di tranquillizza dandoci appuntamento telefonico al giorno dopo... evvai! Finalmente dopo mesi ce l abbiamo fatta. La sera stessa tutti i media avrebbero improvvisamente iniziato a parlare dello scioglimento dei Thegiornalisti. E' passata una settimana ma io sto aspettando fiducioso questa telefonata".

Nel frattempo, stando a quanto raccontato dal settimanale Chi, Tommaso Paradiso avrebbe ultimato la ricca, ricchissima proposta di una major per un contratto triennale da un milione di euro annuo che intascherà da solo alla luce della separazione dalla band TheGiornalisti. “Senza soci non dovrà più dividere per tre”, si legge tra le Chicche di Gossip del giornale che prevede come adesso la partita si giochi non più sui palchi, ma in un’aula di tribunale. E intanto ha lanciato in radio il suo ultimo brano 'Non avere paura'.