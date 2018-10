Adieu Aznavour, "l'istrione" che cantava gioie e dolori dell'amore

Aznavour, "L'Istrione". A 94 anni si è spento l'ultimo degli chansonnier francesi, l'unico rimasto dopo la scomparsa di Léo Ferré e Gilbert Bécaud. Il più longevo, il più eclettico, il più controverso. Un pezzo di Francia che se ne va, un artista che ha accompagnato generazioni di spettatori.

Oltre 1200 canzoni, cantate in sette lingue per parlare soprattutto d'amore: impossibile, tradito, perduto, malato, desiderato, rimpianto all'interno di vite che a un certo punto si sono incrinate. Capolavori di parole, musica e atmosfera - come "Morire d'amore", "Ieri sì", "La boheme", "Com'è triste Venezia", "Lei", "Buon anniversario", tra le sue canzoni più note - che in italiano hanno trovato l'aiuto di maestri come Mogol e Giorgio Calabrese, complici del successo di Aznavour nel nostro paese negli anni Settanta.

Con quella faccia un po' così, la voce spesso dolente, il fisico esilissimo, Aznavour era fatto per dare fiato e corpo al rimpianto ma anche a gioie improvvise e momenti di speranza come "Parigi in Agosto" o "For me... formidabilmente". Ma nel suo repertorio sconfinato non c'era solo l'amore. Aznavour sapeva cogliere il cuore dei sentimenti, anche quelli meno "frequentati" in musica, come dimostrano alcune delle sue canzoni forse meno conosciute ma altrettanto preziose: "Compagno", storia di un ex partigiano in carcere rimasto fedele a se stesso e che sogna la libertà mentre osserva da lontano l'ascesa politica di chi si è rinventato, ma anche "La sala e la terrazza", "A mia figlia", "Vecchio mio, Giuda mio", "Maledetto piano". E poi c'è "L'Istrione", la canzone che più di tutte - soprattutto per il pubblico italiano - lo rappresenta (anche se nella vita era umile come solo i grandi artisti possono essere).

Io sono un istrione,

Ma la teatralità scorre dentro di me

Quattro tavole in croce

E qualche spettatore, chi sono lo vedrai

Lo vedrai...

Le sue canzoni, dai versi lunghissimi, erano sempre come piccoli testi teatrali da recitare (e anche parodiare, come riuscirono a fare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello con "Ed io tra di voi"). Perché Aznavour non era solo uno chansonnier, un cantautore. Come tutti gli istrioni, una sola arte non poteva bastargli: era anche un attore. Aveva esordito così, da giovanissimo, prima che Edith Piaf lo scoprisse e decidesse di portarlo al successo. Al suo attivo una sessantina di ruoli cinematografici, da protagonista e da caratterista di lusso, una carriera iniziata in piena Nouvelle Vague che lo ha visto diretto negli anni da François Truffaut, Claude Chabrol, Jean Cocteau, Claude Lelouch. Le sue prove d'attore sono intense quanto le sue canzoni, con l'identico mix di malinconia ed eleganza, accompagnate dagli stessi guizzi improvvisi del suo sguardo da folletto.

In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me,

sull'orlo di un abisso scuro

Col mio frak e con i miei tics

In scena era magnetico. Vestito sempre di scuro, pochissimi movimenti, le mani e gli occhi protagonisti insieme alla voce. Era in grado di rievocare la tenerezza di una coppia che balla su una melodia tutta sua isolandosi dal resto in "Quel che non si fa più", con la mano poggiata sulla propria spalla a mimare quell'abbraccio tenero e languido. Riusciva anche ad esprimere il dolore e il senso di costrizione di un omosessuale stando immobile a braccia conserte con la gestualità ridotta al minimo in "Quel che si dice", canzone-scandalo del 1972 che lui volle fortemente e che ha sempre riproposto negli anni: "io ho sempre violentato il pubblico, un certo pubblico. Perché se alla gente non si insegna qualcosa resteranno sempre degli asini", aveva detto di recente in una intervista a Milena Gabanelli a Report.

Ha girato il mondo in tournée fino all'ultimo, sul palco finché la salute glielo ha permesso, ogni anno era sempre un poco più curvo, la voce meno stentorea ma sempre capace di evocare emozioni. L'istrione per eccellenza.

Non è per vanità

Quel che valgo lo so e ad essere sincero

Solo un vero istrione è grande come me

Ed io ne sono fiero...

