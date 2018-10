Addio a Charles Aznavour: il grande chansonnier francese è morto a 94 anni

Addio a Charles Aznavour. Il cantante francese, noto in tutto il mondo e molto amato anche in Italia, si è spento nella sua casa di nelle Alpilles, in Provenza, come riferiscono i suoi addetti stampa all'agenzia France Presse.

Nato a Parigi nel 1924 da immigrati di origine armena, Aznavour (il cui vero nome era Shahnour Vaghinagh Aznavourian) è stato scoperto da Edith Piaf. Il debutto nel mondo dello spettacolo avviene come attore di prosa. Poi la scoperta da parte della cantante de "La vie en rose", che lo porta in tournée in Francia e negli Stati Uniti. Nel 1956 arriva la consacrazione mondiale all'Olympia di Parigi con la canzone "Sur ma vie".

Aznavour, una carriera tra musica e cinema

"Fai della tua vita un'avventura, sorprendi gli uomini e le donne intorno a te, con umiltà, gentilezza, semplicità", era il suo motto. Considerato il "Frank Sinatra" francese, Aznavour ha cantato oltre 1200 canzoni, in sei lingue differenti: francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e russo. Si è esibito in 94 paesi.

Oltre che cantante, Aznavour è stato anche attore in una sessantina di film. Nel 1960 ha recitato in "Tirate sul pianista" di François Truffaut. Nel 2002 è nel cast di "Ararat", del regista armeno Atom Egoyan.

Tra gli innumervoli duetti collezionati negli anni, Aznavour ha cantato anche con artisti italiani come Mia Martini, Iva Zanicchi e Laura Pausini.

Il suo impegno come cantautore non gli ha impedito di battersi da sempre per la causa armena, con un'intensa attività diplomatica che gli è valsa la nomina di Ambasciatore d'Armenia in Svizzera.