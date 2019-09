Che fine ha fatto Riki? Il cantante sostituito da un coetaneo sui social

Un piccolo 'giallo' si fa spazio nel mondo della musica: che fine ha fatto Riki? O meglio, che fine ha fatto il 'vero' Riki, dal momento che ieri, su Instagram, è apparso un sosia che si spaccia per lui? E' quanto si chiedono i fan del cantante, che scalpitano per conoscere la sorte del loro beniamino, senza fare i conti con l'audacia della sua agenzia, la NewCo di Francesco Facchinetti, che potrebbe aver messo in atto un piano di comuncazione sui generis per il lancio del nuovo disco.

Ma andiamo con ordine. Dopo una sparizione temporanea da Instagram, ieri il presunto Riki ha pubblicato uno scatto in cui si immortala dietro ad un microfono in sala di registrazione. "Finalmente sono tornato", si legge nel post, alludendo a nuovi progetti professionali. Peccato però che lo scherzo sia durato poco: sono più di 10mila, infatti, i follower che hanno mostrato immediata perplessità di fronte a quel viso un po' diverso, quei lineamenti troppo dolci, quelle labbra non abbastanza disegnate e tanto apprezzate dalle ragazzine di tutta Italia. Senza nascondere, peraltro, un pizzico di apprensione, dal momento che nei mesi scorsi il 27enne di Segrate si era dichiarato piuttosto provato dal successo travolgente ed improvviso.

Samuel Garofalo è il finto Riki?

E, siccome nessuno la fa sotto il naso ai Millennials, quando si tratta di perlustrare il mondo del Web, ecco che una fanpage dell'artista ha rintracciato il profilo del ragazzo che si starebbe spacciando per lui: si tratterebbe di Samuel Garofalo, un attore che alcuni giorni fa ha disattivato il suo profilo ufficiale. Nessuna conferma né smentita da parte del suo management, né da parte dell'ex allievo di Amici. E la burla continua.

A partecipare a questo 'gioco' anche gli amici vip del cantante. Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, ad esempio, che hanno commentato entrambi sul profilo. "Adesso si fa sul serio", ha scritto l'ex Capitano Uncino, seguito dalla modella: "Finalmente, mi mancavi!". Commenti anche di Rudy Zerbi: "Sto piangendo e non per colpa di un capello negli occhi". Anche la fidanzata di Riccardo, Sara, ha lasciato il suo commento: "Finalmente bimbo. Ora che sei tornato…mi porti a cena fuori stasera, vero?". A quando il colpo di scena finale?