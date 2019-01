Fedez, nuova canzone 'Che cazzo ti ridi': testo, significato e come ascoltarla

In meno di 24 ore, il nuovo singolo di Fedez 'Che cazzo ti ridi', il nuovo brano estratto da ''Paranoia Airlines'', l'atteso album di inediti in uscita il 25 gennaio 2019, ha già raggiunto la prima posizione della classifica di ITunes e in quella di Apple Music. Il brano vede Fedez collaborare per la prima volta con Tedua, tra i più importanti esponenti della trap italiana, stimato dallo stesso Fedez e rivelazione del 2018, disco di platino con l'ultimo album ''Mowgli - Il disco della giungla'', e con Trippie Redd, rappresentante della nuova avanguardia americana rap che ha debuttato con il suo album d'esordio ''Life's a Trip'' alla posizione #4 della Billboard 200 e ha duettato con uno degli artisti più influenti della recente scena hip hop statunitense, XXXTentacion nel brano ''Fuck Love''. Fedez è entrato in contatto con Trippie su Instagram, e dopo aver stretto un'amicizia non solo professionale, si sono ripromessi di collaborare insieme in futuro. Questo brano ha rappresentato per Fedez l'occasione ideale per lavorare con Trippie, che ha immediatamente accettato.

'Che cazzo ti ridi', nuova canzone di Fedez: tutte le informazioni

''Che Cazzo Ridi'' parte da un campionamento del brano ''Adam's Song'' dei Blink 182, gruppo pop punk che ha segnato la crescita musicale di Fedez in adolescenza. Il brano è stato concesso direttamente dalla band, segnando un importante riconoscimento per Fedez, in quanto si tratta di uno dei loro pezzi più iconici. L'artista trova nella melodia, malinconica e cupa, lo spazio ideale per esprimere un lato di sé più intimo e privato attraverso il racconto di un mondo disilluso e disincantato che ha imparato a riconoscere.

'Che cazzo ti ridi', nuova canzone di Fedez: come ascoltarla

L'inedito è stato sbloccato dai fan che hanno potuto determinarne la data di pubblicazione. In occasione dell'apertura del preorder su ITunes, del preadd su Apple Music e del presave su Spotify del nuovo album, è stata creata una barra di caricamento: decine di migliaia di persone hanno prenotato in anticipo il disco in digitale, la barra ha raggiunto velocemente il 100% e la traccia è stata sbloccata per la pubblicazione.

Che cazzo ti ridi, nuova canzone di Fedez: testo

Nessuno guarderà

Tu spegni e vivi

È tutto fumo e pubblicità

È tutto fumo e pubblicità

Niente cambierà

Che cazzo ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

vivo le notti che non so ricordare

Con persone che non riesco a dimenticare

Sopra questa giostra mi vien da vomitare

Sono uno squalo con il mal di mare

Volevo cambiare il mondo con le mie idee

è stato più facile cambiare idea

Sono un ingranaggio

Non sistemo il sistema

perchè?

Non cerchi soluzione

quando ami il problema

qua per farsi assumere

bisogna trasformarsi in antidepressivi

nessuno guarderà

tu spegni o vivi

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

niente cambierà

Che cazzo ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

sono la partnership

Chiudo un blunt di weed

a Tedua non levano pausa in buffering, il nostro film

Ascolto ciò che il tg riporta non gli importa

piangi in onda

anche se i tuoi occhi azzurri cielo e sembra pioggia che ci inonda

baby non troverò mai

il cuore non va lontano dai guai

il giorno che se ne sbatte non batterà

è andato dove mi ha sempre chiesto

all’una di una notte gelida con la luna di travers0

verso l’essere sé stesso

I’mma do this shit until i fucking die

I said i’dput it on my m0mma’s life yeah

on another plane aint’ gonna take this flight

through the days or through the night

see you’ll never be this high

shine bright like…?

(farò questa roba fino a che non muoio, cazzo

ho detto che ci avrei scommesso sulla vita di mia madre

su un altro aeroplano non prenderò questo volo

attraverso il giorno e la notte

vedi non sarai mai così “fatto”

splendi come…)

qua per farsi assumere

bisogna traformarsi in antidpressivi

nessuno guarderà

tu spegni e vivi

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

niente cambierà

Che cazzo ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

Niente cambierà

Che cazz0 ridi?

è tutto fumo e pubblicità

è tutto fumo e pubblicità

Fedez, in arrivo il nuovo album 'Paranoia Airlines'

''Paranoia Airlines'', sarà pubblicato venerdì 25 gennaio ed è già stato anticipato da un altro singolo ''Prima di ogni cosa'', certificato disco d'oro, che ad oggi conta oltre 13 milioni di stream su Spotify e 25 milioni di visualizzazioni su YouTube. Fedez ha inoltre annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.