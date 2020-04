'L'immunità di gregge', Checco Zalone firma il tormentone della quarantena

Lontano dal clamore delle dirette Instagram a cui ci hanno abituato molti dei suoi colleghi, Checco Zalone firma il tormentone della quarantena. 'L'immunità di gregge', è questo il titolo dell'ultima canzone scritta dal comico-cantante che in poche ore, sui social, è già hit.

"Una canzone per voi, due note in allegria" scrive sul suo profilo, dove pubblica il video in cui compare anche Virginia Raffaele. Da un terrazzo Zalone, in versione Domenico Modugno, canta per una signora mentre stende i panni. Il titolo del brano si rifà a un concetto spesso evocato in questa emergenza da virologi e scienziati, capace di fermare l'epidemia, per il comico il gancio perfetto per ironizzare sulla distanza sociale e le limitazioni per evitare il contagio.