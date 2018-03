Checco Zalone a sorpresa al concerto di Zucchero: sale sul palco ed è ovazione

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sorpresa per il pubblico presente alla tappa barese del tour 'Wanted' di Zucchero che si è trovato ad assistere ad un divertente fuori programma del comico barese Checco Zalone. "Forse Zucchero non lo sa ma non mi sono mai esibito gratis" ha detto Zalone una volta salito sul palco dove ha improvvisato il suo brano "Angela" tratto dal film ‘Cado dalle nubi’ tra gli applausi e il divertimento dello stesso cantante emiliano che ha apprezzato la piacevole intromissione.

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Zucchero.