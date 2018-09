Chi è Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro colpito da malore

Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato colto oggi da un malore e ricoverato d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Nato e cresciuto nella provincia salentina come gli altri componenti della band, in un video pubblicato sul profilo ufficiale dei Negramaro, Spedicato, 37 anni, racconta così il primo incontro con Pupillo (Andrea De Rocco), campionatore del gruppo che ha firmato successi come 'Mentre tutto Scorre', 'Solo per te' e 'Nuvole e lenzuola': "Era il 1999, ci incontrammo perché a noi serviva un ragazzo che usasse i campionatori. Eravamo io, Giuliano (Sangiorgi, ndr) ed Ermanno (Carlà, ndr). Ho il ricordo di lui con il suo zainetto sulle spalle e il suo bomberino blu. Fu subito feeling". In quell'occasione, racconta quindi Pupillo in un altro video, "mi fecero sentire uno dei primi successi dei Negramaro 'Es-senza'. Mi accorsi subito della loro energia e del fatto che il pezzo poteva avere successo. Questo è il mio primo ricordo di Lele".

Il 26 ottobre del 2017, nel giorno del loro compleanno, Lele ha sposato Clio, che ora è in attesa del loro primo figlio. "La vita ha dato loro un compleanno insieme, l'amore, ora, una vita insieme. Auguri multipli agli sposi", si legge in un post pubblicato per l'occasione sul profilo Instagram della band.