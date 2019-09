Chi è Leo Pari, papabile sostituto di Tommaso Paradiso nei TheGiornalisti (FOTO)

Chi sostituisce Tommaso Paradiso dopo il (turbolento) addio ai TheGiornalisti? I rumors si dirigono verso il cantante Leo Pari, ma lui non conferma né smentisce. All'indomani dell'annuncio di Paradiso di voler proseguire la sua carriera da solista, sui social circola insistentemente il nome di Pari come suo sostituto al fianco di Marco Primavera e Marco Antonio Musella, detto 'rissa'. "Io voglio bene tanto a Tommaso Paradiso quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto sono solo chiacchiere", afferma Pari su una storia di Instagram. Ma il cantautore romano in un altro post sembra voler frenare illazioni e annunci precipitosi: "Calma ragazzi". Nel frattempo tornano a circolare anche le voci di un imminente esordio nel cinema di Paradiso, da regista e sceneggiatore, come lui stesso aveva annunciato la scorsa primavera dicendo che si sarebbe preso del tempo per dedicarsi al suo primo lungometraggio: una commedia romantica ambientata nel mondo della musica.

Chi è Leo Pari, nuovo (papabile) frontman dei TheGiornalisti

"Faccio un sacco di sbagli, li racconto nelle canzoni. Cantante musicista autore producer centravanti". Si presenta così Leo Pari sul suo profilo Instagram, che conta 13.700 follower su Instagram (contro i 632mila di Paradiso). Collaboratore della band da tempo, è anche salito sul palco durante l'ultima esibizione del gruppo a Circo Massimo.

Nato a Roma, 41 anni, vero nome Leonardo Pari, il suo lavoro è da sempre rivolto non solo all'aspetto compositivo, ma anche quello produttivo della musica. Sette i dischi all'attivo (con l'ottavo in uscita nel 2020) e tante le collaborazioni collezionate nella sua carriera, sia nei testi che nelle esibizioni: da Simone Cristicchi, a Niccolò Fabi, Roberto Angelini, Roy Paci, Filippo Graziani (figlio di Ivan).

Pop, rock, electrofunk\grime si sono mescolati al cantautorato nel suo repertorio. Ma suo riferimento musicale per eccellenza è Lucio Battisti, in onore del quale ha creato un gruppo i 'Lato B' dedicato proprio alla riproposizione dei successi del cantautore scomparso nel 1998. Saranno solo i prossimi mesi a raccontare se il suo futuro sarà accanto ai TheGiornalisti.