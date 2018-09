VIDEO | Claudio Baglioni, 50 anni di carriera: il concerto in diretta su Raiuno

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Claudio Baglioni ha dato il via, venerdì 14 settembre, ai tre concerti all'Arena di Verona, di cui si parlava da tempo. Il cantante romano celebra così i 50 anni di una grande carriera fatta di musica, dal 1968 ad oggi.

I concerti del 14, 15 e 16 settembre sono un modo speciale per inaugurare un tour più lungo: Al Centro, che inizierà ufficialmente a Firenze il prossimo 16 ottobre. Poi, a marzo, Baglioni tornerà con la seconda parte del tour.

Intanto, questa sera - 15 settembre - il concerto di Claudio Baglioni sarà trasmesso in diretta televisiva, in prima serata, su Raiuno. La scena sarà composta da 8 pedane computerizzate nella parte centrale, le quali creeranno dei movimenti verticali di diverse misure e forme, per un palco di 450 metri quadrati in evoluzione, che si trasformerà di brano in brano, di performance in performance.

Con Claudio Baglioni, sul palco, ci saranno anche 22 musicisti polistrumentisti e 26 artisti di altre discipline (ballerini e acrobati e performer di vario tipo).