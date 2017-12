Dopo Sanremo Baglioni torna dal vivo e raddoppia tutte le date

Raddoppiano tutti i concerti annunciati de “Al centro tour di Claudio Baglioni”, che vedrà il ritorno dal vivo del cantautore: la tournèe ha totalizzato oltre 50.000 biglietti venduti in tre settimane dall’annuncio delle prime 11 date nelle più importanti arene indoor d’Italia. Il pubblico, disposto a 360 gradi, avrà la possibilità di ripercorrere insieme al cantautore mezzo secolo di successi.

La musica al centro, come il titolo del tour, è anche lo spirito con cui Claudio Baglioni ha accettato la direzione artistica del Festival di Sanremo 2018 e il ruolo di capitano della squadra che animerà, dal palco del Teatro Ariston, la sessantottesima edizione del Festival in programma dal 6 al 10 febbraio 2018. In 50 anni vissuti in musica Baglioni vanta 20 milioni di singoli, 35 milioni di album in Italia, più di 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Claudio Baglioni, "Al centro tour": tutte le date

Queste le date del tour prodotto e organizzato da F&P Group: 16 e 17 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze; 19 e 20 ottobre al Pala Lottomatica di Roma, 23 e 24 ottobre al Pala Prometeo di Ancona; 26 e 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano; 2 e 3 novembre al Pal’Art Hotel di Acireale; 6 e 7 novembre al Pala Florio di Bari; 10 e 11 novembre al Pala Sele di Eboli; 13 e 14 novembre all’Unipol Arena di Bologna; 16 e 1 novembre alla Kioene Arena di Padova; 20 e 21 novembre al Pala George di Montichiari e 23 e 24 novembre al Pala Alpitour di Torino.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11 di giovedì 21 dicembre. Dalle ore 11 di venerdì 22 dicembre, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali. Rtl 102.5 è radio partner del tour.