Coachella 2018, la line-up completa: Beyoncé, The Weeknd ed Eminem gli headliners

Coachella 2018, è stata diffusa la lineup del festival tra i più importanti e famosi del mondo, che si tiene ogni anno a Indio, in California, nei due weekend consecutivi di aprile.

Quest’anno si terrà nei weekend del 13-15 aprile e del 20-22 aprile 2018.

Quest’anno gli headliner sono The Weeknd, Beyoncé (che doveva esibirsi l’anno scorso, ma che aveva dovuto rinunciare per via della gravidanza ed era stata sostituita da Lady Gaga) e Eminem.

Tra gli altri artisti che canteranno al festival ci sono SZA, St. Vincent, i War on Drugs, Vince Staples, le Haim, Tyler, the Creator, David Byrne, gli alt-J, Post Malone, i Fleet Foxes, i Chromeo, gli Chic con Nile Rodgers, Angel Olsen, gli Odesza, i Portugal. the Man, i Migos, i Perfect Circle, Cardi B, King Krule, Kamasi Washington.

Di seguito il cartellone completo dell'evento pubblicato su Twitter: