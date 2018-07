Coez "ha fatto un casino": oltre 32mila per il concerto a Roma

Ad un anno dalla consacrazione con Faccio un casino, Coez mantiene la parola data. Oltre trentaduemila le voci che sabato 7 luglio all'Ippodromo di Capannelle di Roma hanno intonato i brani del cantautore pop-rap, che è da considerarsi, secondo pubblico e critica, la vera sorpresa dell'ultima annata musicale. Così tanti, i fan, da arrivare a frotte anche a concerto già iniziato, carichi dell'entusiasmo di riconoscersi in quello che, fuori da ogni divismo, è il nuovo, sottile cantore del quotidiano, delle storie di tutti.

Coez li definisce "32.815 'sì' dopo i 'no' del passato". E la prima domanda che viene da porsi, di fronte all'oceano di pubblico, è cosa passa per la testa di uno che fino a due anni fa si ritagliava un consenso di nicchia ed oggi invece manda in tilt la Via Appia, costringendo lo staff di Rock in Roma - tra le manifestazioni più importanti della Capitale - a diramare un vademecum su come raggiungere l'area nella serata del grande giorno.

La risposta, forse, è un po' negli 'occhiali scuri' indossati e poi tolti a momenti durante l'esibizione, un accessorio certamente d'ordinanza per il mondo rap/trap, ma che suona anche un po' da schermaglia. Ed è nell'emozione visibile al momento dell'interpretazione dei primi brani, poi diventata adrenalina pura con Ali sporche, quando finalmente Silvano (come lo chiamano con affetto ed orgoglio i fan 'della prima ora') si lascia andare, scende dal palco e si arrampica sulle transenne. "In generale nella vita ho sempre preso la forza e la spinta dai “NO” - spiegherà nel pomeriggio del giorno dopo - i “Si” devo ancora imparare a gestirli bene ma ci sto riuscendo, e voi mi state aiutando".

Ogni canzone è una levata di smartphone. Ogni canzone è la preferita di qualcuno. In particolare E yo Mamma, lettera d'amore che nessun figlio può non condividere. Sesta in una scaletta di 24 brani, che passano dal romanticismo non melenso di Le parole più grandi (forse il testo più bello) ai temi sociali come nel caso di Costole rotte, ispirata alla storia di Stefano Cucchi. A metà serata arriva il pensiero ad Eminem, "uno dei miei artisti preferiti, che in questo momento sta suonano a Milano": "Forse domani mi sveglierò e mi chiederò come sarà andato il suo concerto. O forse non me ne fregherà un c*zzo…" , dice, mentre su Mille fogli parte l'omaggio a My Name Is del rapper americano. Poi l'euforia dell'ippodromo su Faccio un casino e La musica non c'è, le hit più famose. E la musica sì, l'altra sera c'è proprio stata: un atteso "tête-à-tête" tra artista e pubblico, spoglio - con pro e contro di rito - di qualsiasi espediente scenografico (fatta eccezione per una pioggia di cordiandoli d'argento sul finale) o di featuring.

L'età media è dall'adolescenza ai trent'anni. Quella fascia di pubblico che per prima è capace di captare, con la sua sensibilità e il suo respiro mentale, quali saranno le prospettive musicali del futuro. E in un periodo in cui per le melodie rap/trap è il momento del boom, quando cioè è ancora lontano il fisiologico stabilizzarsi del fenomeno e quindi la fase del "resteranno solo i migliori", sembra possibile azzardare che domani Coez ci sarà, resterà tra gli esponenti del moderno cantautorato. Il concerto si chiude con La mia strada, per ricordare quanta l'artista ne ha già fatta e per guardare avanti: "Questa è la mia storia, questa è la vostra storia".

Di seguito la scaletta:



"Siamo morti insieme"

"Forever alone"

"Le luci della città"

"Parquet"

"Migliore di me"

"E yo mamma"

"Hangover"

"Delusa da me"

"Lontana da te"

"Non erano fiori"

"Vorrei portarti via/Le parole più grandi"

"Costole rotte"

"Niente che non va"

"Ali sporche"

"Jet"

"Occhiali scuri"

"Mille fogli"

"Chiama me"

"Faccio un casino"

"La musica non c'è"

"Ciao"

"Mamma Roma"

"E invece no"

"La strada è mia"