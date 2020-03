'Nella casa', il Grande Fratello di Coez: un mese chiuso in una villa con cantanti ospiti

A metà tra reality e 'quarantena', con l'obiettivo di fare tanta bella musica. 'Nella casa' è il progetto rivoluzionario annunciato da Coez: un format che lo vedrà per un mese vivere insieme ad alcuni ospiti del mondo musicale italiano, in una villa vicino Roma, che diventerà un vero e proprio studio di registrazione.

Da queste influenze e contaminazioni di musiche e stili, ogni domenica ne nascerà un brano inedito esclusivo con la collaborazione di artisti e produttori di grande spessore della scena musicale attuale, che verrà pubblicato sulle piattaforme streaming contemporaneamente ad altri contenuti video inediti che andranno sul canale ufficiale di Youtube di Coez.

Il progetto, assolutamente inedito per il mercato italiano, è stato anticipato in queste settimane da un freestyle visibile sui social di Coez, che proseguirà fino a questa domenica 8 marzo. 'Nella casa' ha l'obiettivo finale di mostrare, senza filtri e in modo assolutamente personale, quello che sta dietro alla realizzazione di una nuova canzone, dalla creazione di musica e testi, fino all'incisione, avvicinando la gente al mondo degli artisti. "Sono circa 2 anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente posso cominciare a spiegarlo – ha scritto Coez nel post pubblicato su Instagram - Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente, questo per 4 settimane. L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone".