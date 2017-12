Tanti auguri Morgan: il cantante compie 45 anni

Dopo oltre 20 anni dal suo primo successo con la band, ancora oggi il musicista continua a far parlare di sé. È di pochi giorni fa la notizia secondo cui il cantante metterà all’asta tutti i suoi beni più preziosi in termini di ricordi: Morgan, infatti, venderà molti degli oggetti che lo legano alla musica , da vecchi dischi in vinile fino ad arrivare ai fogli di carta su cui appuntò le sue canzoni più celebri. Nuovo anno, nuova vita, d’altronde è il famoso detto, e Morgan sembrerebbe volerlo prendere alla lettera e tagliare i ponti con i ricordi!

Quarantacinque candeline da spegnere per il cantautore nonché frontman dei Bluvertigo, Marco Castoldi, in arte Morgan, che oggi festeggia il suo compleanno.

"Mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa: Fazio mi chiamò per fare Sanremo, io avevo fatto un pezzo che secondo me era molto bello, forse meglio di questo, e ha detto che non gli piaceva, e mi ha lasciato a casa. Ma perché mi ha chiamato? Io non glielo ho chiesto". Così Morgan, dopo la prima serata