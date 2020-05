La musica guarda al futuro, ecco tutti i concerti rinviati e (già) in programma nel 2021

Il settore musicale è senza dubbio uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus. Mentre per cinema e teatri si parla di una cauta ripartenza a metà giugno, risulta difficile immaginare un concerto senza folla e con misure di distanziamento sociale. Ed è per questo che la maggior parte degli artisti ha sospeso i propri live. Questo però non significa che la musica si ferma, anzi: per ripartire con la nota giusta, i cantanti stanno già riprogrammando i loro concerti al 2021. Di seguito le prime date disponibili, da Gianna Nannini a Niccolò Fabi, che immaginiamo essere ovviamente suscettibili dei prossimi eventi legati all'emergenza sanitaria.

Gianna Nannini 2021

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, il live speciale di Gianna Nannini previsto il 30 maggio 2020 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, viene posticipato al 29 maggio 2021. I biglietti acquistati per lo show del 30 maggio 2020 rimangono validi per lo show del 29 maggio 2021. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: www.fansale.it/fansale/. È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it.

Rock in Roma 2021

Dopo aver comunicato lo stop dell’edizione 2020, Rock in Roma parte con i primi “recuperi” dei live previsti per la prossima estate: Niccolò Fabi, il 24 giugno al Teatro romano di Ostia Antica; God Is An Astronaut, l’8 luglio, e Willie Peyote, il 16 luglio, all’Ippodromo delle Capannelle. Le prevendite - autorizzate su rockinroma.com e www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio - sono già aperte. I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date del 2021.

Niccolò Fabi 2021

A causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone, rinviato al 2021 il tour estivo di NICCOLÒ FABI. I biglietti già acquistati in prevendita rimango validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/ e altre piattaforme da cui sono stati acquistati i biglietti.

Queste le nuove date del tour: 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica a Roma in occasione del Rock in Roma (recupero del 24 giugno 2020); 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole (FI) in occasione dell’Estate Fiesolana (recupero del 26 giugno 2020); 18 luglio 2021 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) in occasione di Tener-A-Mente (recupero del 26 luglio 2020); 23 luglio 2021 a Sarzana (SP) in occasione del Moonland Festival (recupero del 24 luglio 2020); 28 luglio 2021 all’Arena Flegrea di Napoli in occasione del Noisy Naples Fest (recupero del 16 luglio 2020); 31 luglio 2021 a Locorotondo (BA) in occasione del Locus Festival (recupero dell’8 agosto 2020); 9 settembre 2021 al Magnolia di Milano (recupero del 10 settembre 2020).

Entro il 31 luglio verranno comunicati anche gli spostamenti delle date previste nelle seguenti città: VERONA, BOLOGNA. GRUGLIASCO (TO), CESENA e FORDONGIANUS (OR).

Francesco De Gregori 2021

A causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative, rinviato al 2021 il tour “DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS” di FRANCESCO DE GREGORI.

Queste le nuove date del tour: 10 luglio 2021 all’Anfiteatro Il Vittoriale di Gardone Riviera - BS (recupero dell’11 luglio 2020); 12 luglio 2021 in Piazza Duomo a Pistoia (recupero del 13 luglio 2020); 24 luglio 2021 in Piazza Garibaldi a Cervia – RA (recupero del 25 luglio 2020); 13 agosto 2021 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi - LU (recupero del 13 agosto 2020)

Entro il 31 luglio verranno comunicati gli spostamenti delle seguenti date: 20 giugno a Mantova - Esedra di Palazzo Te, 6 luglio a Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima, 15 luglio a Molfetta (BA) - Banchina San Domenico, 19 luglio a Locarno – Piazza Duomo (Moon & Stars), 9 agosto a Lecce – Piazza Libertini, 12 agosto a Macerata – Sferisterio.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it

Claudio Baglioni 2021

A causa del perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19, i concerti per voce, solisti, orchestra e coro “DODICI NOTE” – 12 serate di CLAUDIO BAGLIONI alle Terme di Caracalla di Roma - sono rinviati al prossimo anno. I concerti si terranno da venerdì 4 a venerdì 18 giugno 2021. Sarà la prima volta in assoluto che la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista.

Queste le date di “DODICI NOTE”, prodotte e organizzate da Friends & Partners e in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma per le date alle Terme di Caracalla: 4 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 6 giugno 2020); 5 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 7 giugno 2020); 6 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 8 giugno 2020); 8 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 9 giugno 2020); 9 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 10 giugno 2020); 10 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 11 giugno 2020); 12 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 13 giugno 2020); 13 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 14 giugno 2020); 14 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 15 giugno 2020); 15 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 16 giugno 2020); 17 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 17 giugno 2020); 18 giugno 2021 – Terme di Caracalla – ROMA (recupero 18 giugno 2020)

Per tutte le informazioni: friendsandpartners.it