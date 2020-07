La musica riparte da un mega evento all'Arena di Verona: una settimana di concerti con i big

La musica riparte da Verona con un progetto straordinario per un momento straordinario, dal titolo "Da Verona accendiamo la musica", in programma nella prima settimana di settembre dopo lo stop forzato dei concerti causa Covid. Si parte con i Music Awards, il 2 e 5 settembre in prima serata, in diretta, su Raiuno e si chiude con "Heroes - il Futuro inizia adesso", un evento unico della durata di 5 ore (dalle 19.00 alle 24.00). Nella città scaligera arriveranno i più grandi artisti italiani, molti dei quali hanno rimandato al 2021 i loro live. Prenderanno inoltre vita incontri tematici e workshop con i maggiori operatori del settore. Un ritorno sul palco a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, tra le categorie più colpite dalla crisi sanitaria.

"Da Verona accendiamo la musica" è un progetto artistico e sociale per la musica italiana, lanciato da Music Innovation Hub Spa – Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto dalle più importanti agenzie italiane di musica dal vivo - Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti - in collaborazione con Arena di Verona srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, Librerie Feltrinelli e con i contributi di Vertigo e Magellano.

I proventi di tutti gli eventi della settimana andranno ad alimentare il Fondo Covid19-Sosteniamo la musica di MIH, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, PMI, Assomusica e NUOVOIMAIE e rivolto ai lavoratori della filiera musicale, pensato per le categorie più colpite dal covid: artisti emergenti e lavoratori intermittenti, che sono il cuore pulsante e silenzioso della industria musicale. Sono gli invisibili, quelli che non si vedono, ma senza cui la musica non sarebbe possibile. Svolgono un lavoro prezioso e sono tra le categorie più colpite dagli effetti della pandemia.

Un'iniziativa - che coinvolge oltre 70 artisti, 350 musicisti e tecnici - all'Arena di Verona che avrà un palco eccezionalmente posizionato al centro, con una visuale a 360 e il pubblico distanziato e distribuito su tutte le gradinate circolari. Uno dei più importanti monumenti al mondo, patrimonio artistico italiano e globale, diventa così simbolo e venue di questo grande appuntamento.

I Music Awards

I Music Awards sono giunti alla quattordicesima edizione, e questa del 2020 sarà un'edizione speciale in un anno che rimarrà nella memoria di tutti per i drammatici eventi che hanno costretto il Mondo a "spegnersi". Gli ormai consueti "Premi della Musica" diventano infatti i "Premi DALLA Musica": dedicato a tutti quei lavoratori dello spettacolo che, anche adesso che il mondo si sta preparando a ripartire, continuano a rimanere sospesi e invisibili. La dedica non sarà solo simbolica ma anche concreta attraverso un numero di "sms solidale" - che confluirà nel Fondo Covid-19 - si potrà fare la propria donazione.



Heroes

Heroes è il più rivoluzionario appuntamento musicale mai prodotto nel nostro Paese in live streaming a pagamento. Sarà un evento dal vivo, con il meglio della scena musicale italiana attuale. Sul palco e nelle gradinate dell'Arena ci sarà inoltre una partecipazione speciale di pubblico composta da operatori socio sanitari (i nostri eroi), invitati ad assistere gratuitamente alla serata. Il pubblico, invece, potrà accedere all'evento in streaming a pagamento acquistando un biglietto di 9,90 euro più un euro di prevendita.

I proventi della vendita dei biglietti, al netto dei costi di produzione, della Siae e dell'Iva, andranno ad alimentare il Fondo Covid-19. Attivando un'innovativa modalità di raccolta a beneficio sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo streaming sarà possibile grazie a Futurissima, in collaborazione con Wyth ed A-Live, piattaforme digitali in grado di consentire una fruizione spettacolare ed interattiva all'interno della quale si alterneranno musica dal vivo, interviste, interventi culturali.