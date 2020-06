Gazzè, Morandi, Diodato e Canzian: quattro "moschiettieri" per far ripartire i concerti

Quattro moschettieri per la ripartenza dei concerti nella Fase 3 dell'emergenza Covid, quella che dal 15 giugno permetterà concerti con massimo 1.000 persone e il rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Uno è l'eterno ragazzo di 75 anni, l'altro il rosso di uno dei gruppi più iconici del pop made in Italy, il terzo il caposcuola di una generazione di cantautori indipendenti e il quarto il cantautore impegnato che ha vinto quest'anno sia Sanremo che il David di Donatello.

I primi due a salire sul palco, proprio nel giorno dello 'sblocco' saranno i due decani: Morandi ha scelto il Teatro Duse di Bologna, dove è di casa e dove attende di riprogrammare le otto date sospese per il lockdown, per un concerto speciale, gratuito e a numero chiuso, che inizierà alle 21 del 15 giugno (e che per il grande pubblico sarà trasmesso in diretta da Radio Bruno, sia in radio che in tv, sui canali 256 e 71 del digitale terrestre); Canzian lo anticiperà di due ore e accenderà la musica alle 19 dello stesso giorno, sul palco di Piazza dei Signori nella sua Treviso (lo show è organizzato dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto), di fronte ad un pubblico che si sarà prenotato e che sarà seduto e distanziato.

Bisognerà invece attendere l'inizio di luglio per vedere Max Gazzè, che sarà impegnato il 2, 3 e 4 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, segnando di fatto il ritorno dei grandi live, per quanto soggetti alle misure di prevenzione del Covid-19.

Particolarmente suggestiva, poi, l'ambientazione dell'esordio del minitour di Diodato, che terrà la prima delle sue cinque date estive il 4 luglio: il vincitore di Sanremo con la struggente 'Fai rumore' salirà sul palco per un concerto pomeridiano al Musicastelle Outdoor in Valle d'Aosta, a oltre 2.000 metri di altitudine, e poi sarà anche lui il 25, 26 e 27 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Mentre il 4 agosto chiuderà con un altro live ad alto tasso emozionale, suonando all'alba nel Teatro greco di Tindari per l'Indiegeno Fest.