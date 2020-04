Oltre 2 milioni di spettatori per Andrea Bocelli in Duomo: ecco il video del gran finale

Oltre due milioni e mezzo di spettatori in diretta su YouTube per il concerto di Pasqua in Duomo di Andrea Bocelli. La scaletta è iniziata con 'Panis angelicus' di César Franck. La voce dell'artista è stata accompagnata dalla musica dell'organo del Duomo di Milano, suonato dal maestro Emanuele Vianelli, primo organista della chiesa. La preghiera collettiva nella domenica di Pasqua è stata dedicata alla città di Milano e all'Italia intera, ferite dai morti e dai contagi della pandemia di coronavirus.

L'iniziativa di Bocelli, invitato dal Comune e dalla Curia di Milano, ha avuto un'eco straordinaria sui media internazionali. La stampa di ogni Paese del mondo ha annunciato il concerto "senza pubblico" dell'artista, che mai come prima, però, può raggiungere attraverso Internet una platea così vasta. Una preghiera collettiva, per sentirsi meno soli, ognuno nella propria casa. Il concerto del tenore, ascoltato sul finale da 2,7 milioni di spettatori in diretta su Youtube, si è concluso sulle note di 'Amazing Grace', l'unico brano cantato all'esterno, con alle spalle la solitaria e maestosa cattedrale. Il messaggio di speranza delle parole della canzone ("Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche sono passato/ La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui/e la Grazia mi condurrà a casa") è accompagnato dalle immagini delle strade deserte di Parigi, Londra e New York, alcune delle capitali più colpite dal covid19.