Natale in Vaticano, Alessandra Amoroso tra i protagonisti: "Non vedo l'ora"

Un bellissimo regalo per i 10 anni di carriera di Alessandra Amoroso. La cantante salentina sarà fra i big di Natale in Vaticano, lo storico concerto che si tiene tutti gli anni nell'Aula Paolo VI. L'evento si terrà sabato 15 dicembre, alle 18.30 - condotto da Gerry Scotti - e verrà trasmesso su Canale 5 la sera del 24 dicembre.

"Manca poco, non vedo l'ora - ha commentato con Today la Amoroso a margine di "Roma Videoclip", dove martedì sera è stata premiata come artista femminile dell'anno - Sono molto emozionata". Un bel traguardo per la vincitrice di Amici 2009, che a marzo partirà anche con un tour: "Inizierà il 5 marzo e toccherà tutte le regioni d'Italia. Abbiamo cercato di fare un tour che potesse entrare a gamba tesa ovunque. Spero in questo modo di poter urlare, anzi cantare il mio grazie nei confronti dei fan che sono sempre presenti".

Tornando al concerto di Natale in Vaticano, oltre ad Alessandra Amoroso una lunga staffetta di grandi nomi italiani e internazionali, da Ermal Meta a Edoardo Bennado, passando per Giovanni Caccamo, Alvaro Soler, Fabrizio Bosso, il cantante statunitense Dee Dee Bridgewater, Josè Feliciano, Andrea Griminelli, Raphael Gualazzi. E poi ancora Anastacia, Mihail, Gheorghe Zamfir, Hussain Al Jassmi, Gheorghe Zamfir, il coro gospel americano New Direction Tennessee, Art Voice Academy e il Piccolo Coro Le Dolci Note.

Il ricavato del concerto sarà devoluto ai campi profughi di Erbil che ospitano curdi in fuga dall'Iraq e a un campo profughi che in Uganda ospita circa 40 mila persone fuggite dal Sud Sudan.