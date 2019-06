Concerto Radio Italia 2019: data, cantanti e come seguirlo in diretta

'Radio Italia Live - Il Concerto', il più grande evento gratuito di musica italiana, prodotto e realizzato da Radio Italia, con la collaborazione del Comune di Milano e del Comune di Palermo, torna in diretta sabato 29 giugno da Palermo per il secondo appuntamento di quest’anno, in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre free), in contemporanea sul Nove, (al tasto 9 del telecomando) e in streaming gratuito su Dplay (dplay.com).

Lo show sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu. Nel backstage, Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse; alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico.

Cantanti concerto Radio Italia

L’ottava edizione del concerto di Radio Italia vedrà esibirsi sul palco del Foro Italico di Palermo, accompagnati dalla Mediterranean Orchestra diretta dal Mo Bruno Santori, ACHILLE LAURO, BENJI & FEDE, GHALI, IL VOLO, IRAMA, MAHMOOD, FIORELLA MANNOIA, FABRIZIO MORO, NEK, TAKAGI & KETRA con GIUSY FERRERI, THEGIORNALISTI, PAOLA TURCI.

Per Radio Italia World: MIKA, la star mondiale che è entrata da alcuni anni nel cuore di tanti italiani e che dallo scorso anno è ufficialmente nella famiglia degli amici di Radio Italia.

Come seguire in diretta il concerto di Radio Italia

'Radio Italia Live - Il Concerto' sarà trasmesso in diretta su Real Time (canale 31 del dtt), sul Nove, (canale 9) e in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, canale 725 SKY, canale 35 TivùSat, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it e su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

Vivrà inoltre in tempo reale sui social network di Real Time e sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Windows 10 e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.