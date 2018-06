"Nel blu dipinto di blu", su Rete 4 il concertone per Modugno: tutti i big

Torna la serata-evento di Rete 4 dedicata alla grande musica italiana. Domenica 24 giugno, in prima serata, è la volta di "Una serata Bella... nel blu, dipinto di blu!", dedicata ai grandi successi di Domenico Modugno e del paroliere Franco Migliacci. Al timone Alfonso Signorini e Rosita Celentano.

Un excursus di evergreen capolavoro, che vanno da "Nel blu dipinto di blu" a "Meraviglioso", "La Lontananza", "Che sarà", "Ancora", "Dio come ti amo", "Come te non c'è nessuno", "Scende la pioggia", "T'appartengo", "La Bambola", "Resta cu'mme", "Ma che freddo fa".

Nella cornice del Teatro Dal Verme di Milano, ancora una volta si sono riuniti i più grandi artisti della musica italiana per omaggiare l'arte e la poesia in musica di Modugno e Migliacci. Ad accendere il palco, le esibizioni di Nek, Morgan e Rita Pavone, che rileggono i classici di Modugno/Migliacci con un'energia pari alle loro personalità. Tra gli altri artisti, anche Fausto Leali, Marcella Bella, Chiara Grispo, Anna Tatangelo, Paola Turci, Bianca Atzei, Farias.

Un'occasione unica per riascoltare le canzoni della vita attraverso inediti duetti e personali versioni soliste. Ad accompagnare gli artisti sul palco, un'orchestra di 20 elementi diretti dal Maestro Adriano Pennino.