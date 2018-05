Concerto del Primo Maggio 2018, l’esordio di Lodo Guenzi: “Mi sono rotto il c….”

Un lungo elenco di nomi di personalità di spicco del mondo delle istituzioni e della politica è stato pronunciato da Lodo Guenzi in apertura del Concertone del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni a Roma.

Il cantante de 'Lo Stato Sociale’, quest’anno conduttore della tradizionale maratona musicale insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano della band "Mi sono rotto il c...." in una versione diversa e provocatoria che ha usato, tra gli altri, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e Luca Cordero di Montezemolo: "Prima di pensare ai vitalizi sarebbe giusto tagliare i vostri cognomi".

"Mi sono rotto il c***o che Viva il Lavoro! Ma senza diritti"



⚡️Il Concertone inizia ORA! Segui la diretta su @RaiTre e @RaiPlay. Dalle 16:00 su @RaiRadio2.

#1M2018 pic.twitter.com/ZC9W2MHPx6 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 1 maggio 2018





"Mi sono rotto il cazzo della formazione del nuovo Governo: lo faccio con te, no lo faccio con te; no, lo faccio con lui, ma senza di te; con il Pd, ma senza Renzi; con Forza Italia, a senza Berlusconi; con Casapound, ma giuro senza il Duce" continua ancora il cantante del gruppo bolognese al quale tre anni fa fu impedito di esibirsi con quel brano, perché in fascia protetta non era stato ritenuto accettabile l'uso della parolaccia contenuta nel titolo e nel testo.

(Ambra Angiolini e Lodo Guenzi presentano il Concertone del Primo Maggio 2018 a Roma, foto ANSA/CLAUDIO PERI)

Concertone Primo Maggio 2018 a Roma, le imponenti misure di sicurezza

Come scrive Roma Today, dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017, il Ministero degli Interni ha varato una nuova regolamentazione sugli eventi che si svolgono in piazza. E' questo il primo concerto in cui saranno previsti i metal detector e i varchi.

Dalle ore 13.00 l’accesso è consentito soltanto attraverso 4 varchi: Piazza di Porta San Giovanni, altezza Santuario della Scala Santa (lato palco); Via Emanuele Filiberto, altezza via Domenico Fontana; Viale Carlo Felice, altezza Federico Sclopis; Archi di Porta San Giovanni/Piazzale Appio. Per gli agenti impegnati a garantire la sicurezza c'è anche da gestire l'eventuale partecipazione dei tifosi del Liverpool che giungeranno in città per assistere, mercoledì, alla semifinale di Champions League all'Olimpico.