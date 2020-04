Il Concerto del Primo Maggio lascia la piazza e va solo in tv: conduce Ambra Angiolini

Sarà Ambra Angiolini a guidare ancora una volta il Concerto del Primo Maggio. Il tradizionale evento quest’anno si sposterà dalla piazza San Giovanni in Laterano all’interno del Teatro delle Vittorie della Rai.

In onda dal vivo ma senza pubblico in prima serata su Rai 3 dalle 20 alle 24 (e in contemporanea su Rai Radio 2 con la conduzione di Gino Castaldo ed Era Stokholma), il "Concertone" quest’anno vivrà dei contributi registrati dagli artisti in teatri e location private, rispettando le distante di sicurezza imposte dalla necessità di mantenere il distanziamento sociale per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus. Gran parte dei contributi sono realizzati nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e in altre sale tra Milano, Firenze e Napoli.

Titolo dell’edizione di quest’anno “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”. Il Concerto del Primo Maggio sarà trasmesso anche su RaiPlay e avrà un canale dedicato nella lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti.

Alla lista degli artisti già annunciati si è aggiunta nelle ultime ore anche Patti Smith. Ecco i cantanti che si esibiranno: Vasco Rossi, Zucchero, Gianna Nannini, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Paola Turci, Alex Britti, Lo Stato Sociale, Bugo e Nicola Savino, Rocco Papaleo e Tosca, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Fasma, Dardust, Fulminacci, Leo Gassmann, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, un quintetto in rappresentanza dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia