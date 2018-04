Conchita Wurst è sieropositiva: su Instagram la confessione della vincitrice dell'Eurovision

Conchita Wurst è sieropositiva, lo ha rivelato lei stessa in un post sul popolare sociale network Instagram diretto ai fan. Tom Neuwirth, in arte Conchita Wurst, nel 2014 ha vinto il Festival dell'Eurovisione e nel 2015 fu ospite con una performance al Festival di Sanremo.

Nel suo lungo messaggio Instagram Conchita Wurst spiega che i suoi parenti e amici da molti anni sono al corrente della sua sieropositività e che vivono questo fatto serenamente, come posso augurare a chiunque si trovi in questa situazione.

Aids, Conchita Wurst è sieropositiva

La vincitrice dell'Eurovision, che scrive di essere in cura, ha preso la decisione di pubblicare questa informazione poiché un ex ragazzo ha minacciato di renderla pubblica. "Meglio fare coming out che farlo fare a terzi", afferma Conchita Wurst auspicando che questo fatto sia da incentivo per altri che si trovano in questo situazione.

Conchita Wurst su Instagram: "Sono positiva all'Hiv"

"Oggi è il giorno in cui mi libero da una Spada di Damocle: da molti anni sono positiva all'Hiv - scrive in tedesco sul suo profilo Instagram - un ex ragazzo minaccia di rendere pubbliche queste informazioni private e non voglio dargli alcun diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita in futuro".

"Sono in cura da quando ho ricevuto la diagnosi, in modo da non trasmettere il virus. Non volevo renderlo pubblico per diversi motivi, ne menziono due: volevo evitare alla mia famiglia tutto ciò e ritengo che a doverne essere consapevoli fossero le persone con cui avrei avuto un rapporto".

Molti utenti hanno rilasciato un messaggio di supporto e proprio ai suoi fan Wurst si rivolge: "Spero di fare un altro passo avanti contro la stigmatizzazione delle persone contagiate. Sto bene e sono più forte, motivato e libero che mai. Grazie per il vostro sostegno".