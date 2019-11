Pamela Prati, è uscita 'Corazòn de vacaciones': una canzone sulle delusioni d'amore

Venticinque anni dopo 'Menelao' - scritta da Donatella Rettore e utilizzata come sigla di 'Scherzi a Parte' -, Pamela Prati torna sulla scena musicale con una nuova canzone. 'Corazòn de vacaciones', disponibile dal 15 novembre sulle piattaforme digitali, è il nuovo singolo della showgirl, protagonista del 'Pratiful', il caso mediatico che ha tenuto banco la scorsa stagione televisiva appassionando il pubblico italiano.

E proprio la delusione per Mark Caltagirone, che lei ha più volte definito una "truffa d'amore", è al centro di questo testo. "Ho mandato il cuore in vacanza per colpa dell'amore" è il ritornello cantanto in spagnolo da Pamela Prati, che in questo brano dal ritmo latino è affiancata da Jay P.

A breve anche il videoclip, girato la scorsa estate in un locale di Milano Marittima. Intanto sul suo profilo Instagram la preview.