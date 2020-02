Coronavirus, Elettra Lamborghini annulla gli instore

"Date le notizie delle ultime ore, è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali". Così Elettra Lamborghini annuncia su Twitter la decisione di cancellare gli incontri con i fan in programma nelle prossime ore. Una scelta che l'ereditiera e cantante - reduce dal successo del Festival di Sanremo con il brano 'Musica (e il resto scompare)' - ha preso allo scopo di "tutelare la salute di tutti". Il riferimento implicito è all'emergenza Coronavirus che sta colpendo il Nord Italia.

"Una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini - si legge ancora nel Tweet - Che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato". Quindi il congedo: "Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli instore previsit la prossima settimana". Lamborghini è la prima artista italiana a rivalutare i propri impegni professionali in considerazione dell'emergenza sanitaria.

Seguitissima sui social - dove vanta più di 5milioni di follower - Lamborghini, 25 anni, a ogni evento pubblico attira una massa di fan provenienti da tutta Italia, tra cui tantissimi minori, che oggi si sarebbero concentrati in uno spazio ridotto affollandosi uno intorno all’altro. A Genova lunedì, e a Biella domenica, avrebbe dovuto presentare l’album Twerking Queen - El resto es nada, che contiene brani cui hanno collabroato Rkomi e Samurai Jay &Mambolosco, la cover di “Non succederà” più realizzata per il duetto sanremese con Myss Keta, e due brani inediti: uno è proprio Musica (E il resto scompare), la canzone che presentata sul palco del Teatro Ariston, e l’altro è Bombonera, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.