Coronavirus, a rischio l'Eurovision Song Contest

Il Coronavirus mette a rischio anche l'Eurovision Song Contest. Gli organizzatori del Festival, come riporta il Daily Star Online, starebbero pensando a una serie di misure di emergenza per evitare di rinviare lo show qualora l'allarme per il coronavirus non dovesse rientrare in tempi brevi.

I vertici della European Broadcasting Union (Ebu), che produce il Contest, hanno confermato di star "valutando vari possibili scenari" per riuscire a mandare in onda lo spettacolo nonostante la crisi sanitaria. Un'idea è quella di trasmettere le performance dei concorrenti tramite collegamento video dal paese d'origine: ciò eliminerebbe la preoccupazione per il viaggio e la necessità di un vasto pubblico dal vivo a Rotterdam, Olanda, dove dovrebbe tenersi l'edizione 2020. L'inizio dell'Eurovision Song Contest è previsto per il 12 maggio.

"La European Broadcasting Union sta monitorando attentamente la situazione relativa alla diffusione del coronavirus e prendendo tutte le precauzioni necessarie per la salute e la sicurezza in linea con le linee guida dell'OMS e delle autorità nazionali", ha spiegato un rappresentante dell'Ebu al Daily Star. "Continueremo a seguire gli sviluppi in tutta Europa e stiamo valutando vari possibili scenari insieme a Npo, Nos e Avrotros, le emittenti olandesi dell'Eurovision Song Contest 2020". Evitando di commentare sulle misure specifiche prese in considerazione, ha aggiunto: "Tuttavia, attualmente è troppo presto per commentare eventuali soluzioni poiché dipenderanno dagli sviluppi dei prossimi mesi. Per ora, stiamo procedendo con la nostra pianificazione per l'evento a Rotterdam e collaborando con le autorità competenti".