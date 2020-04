'La Vita in Diretta', Fiordaliso: “Mia madre è morta per il coronavirus. Papà non lo sapeva”

Attraverso i social Marina Fiordaliso ha comunicato la morte della madre a causa del coronavirus. “Maledetto Covid-19, ti sei portato via la mia mamma”, ha scritto la cantante, anche lei come la sorella e il padre contagiati, ma fortunatamente guariti.

Della dolorosa vicenda e del decorso della malattia della donna, Fiordaliso ha parlato in un collegamento con il programma di Rai Uno ‘La Vita in Diretta’ nella puntata di giovedì 2 aprile: a Lorella Cuccarini e ad Alberto Matano ha spiegato la delicata situazione famigliare, segnata anche dalla decisione di non dire subito al papà del decesso della moglie.

Fiordaliso sulla morte della mamma: “La cosa lacerante è che mio padre non lo sapeva”

“La cosa lacerante è che mio padre non lo sapeva, glielo abbiamo detto stamattina (ieri, 2 aprile, ndr) quando è rientrato dall’ospedale”, ha esordito Fiordaliso in diretta telefonica da Piacenza: “La mamma è mancata il 19 di marzo, io non ho detto niente a nessuno, non potevo. Papà ha 91 anni, ha il telefonino e gira su internet ed ero terrorizzata che qualcuno lo sapesse”.

“Mamma si è ammalata i primi di marzo, l'ho accudita per 5 giorni, poi è stata ricoverata e il 19 l'ho persa senza più vederla. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere ad un famigliare”, ha aggiunto ancora l’artista 64enne: “Spariscono e non li vedi più, non li puoi accompagnare per l'ultimo viaggio, non li puoi vedere quando mancano e non gli puoi fare un funerale. Non puoi tenere la mano a tua madre e non puoi fare niente. E nello stesso tempo tenere nascosto tutto a papà… Gli dicevo 'la mamma è stazionaria', perché era anche lui da un'altra parte con la mascherina dell'ossigeno. E’ uno strazio”.

Fiordaliso ha poi tenuto a precisare che la sua mamma, 85 anni, non aveva nessuna patologia: “Stava bene, ma era molto debilitata”, ha affermato prima di lanciare l’appello sull’importanza di restare a casa in un momento che non permette ancora di abbassare la guardia: “Io che ho avuto questa malattia, il corona, vi posso garantire che è molto dura. Mi sono ammalata io e mia sorella, i miei fratelli per fortuna no, ma noi abbiamo tenuto le distanze e ci tengo a dirlo, è importante: non uscite di casa”.

(Sotto, l'intervento di Fiordaliso nel programma 'La Vita in Diretta')

Visualizza questo post su Instagram A #lavitaindiretta una commossa @fiordaliso_official Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta) in data: 2 Apr 2020 alle ore 8:54 PDT