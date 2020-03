L'Italia fa rumore: dai balconi si canta la canzone vincitrice di Sanremo 2020

Da qualche giorno, alle 18 in punto, gli italiani si danno appuntamento sui balconi per cantare. E' questa l'immagine più emozionante della 'resistenza' al Coronavirus: un Paese fermo, che resta a casa ma non smette di sperare. Ogni giorno un brano che rimbalza di strada in piazza, riecheggiando poi per ore sui social insieme all'hashtag #andratuttobene.

'Fai rumore', il brano di Diodato, è un fuoriprogramma da brividi. Non compare nella scaletta social - come 'Ma il cielo è sempre più blu' o 'Azzurro' - ma di fatto è il grido dell'Italia che resta a casa: da Genova a Pomigliano D'Arco, passando per Roma, Orbetello e ancora Bologna, Prato, Taranto, Palermo, Sassari, tutti intonano la canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo.

Il brano, un invito ad abbattere i muri dell'incomunicabilità, si fa spontaneamente esortazione a restare coesi, a non perdere la speranza, rompe il silenzio, allevia per un attimo le preoccupazioni e aiuta a sconfiggere le paure. Il risultato è un emozionante flashmob che nulla ha da invidiare a uno di quei concerti che ora ci manca così tanto.

Ad emozionarsi più di tutti Diodato: "Non so se esistano parole per descrivere l'emozione che questi video mi stanno dando - ha scritto su Instagram postandone uno dei tanti - Quando ho presentato questo brano ho più volte detto che era un invito a rompere il silenzio, a fare rumore, a far arrivare la propria umanità. Mai avrei pensato a tutto questo. La situazione a cui siamo costretti ci sta rimettendo in connessione con le cose davvero importanti e, paradossalmente, tra noi. Facciamo tesoro di tutto questo. Che in tanti abbiano scelto di manifestare la propria voglia di vivere, di comunicare, di rompere il silenzio con questa canzone, mi riempie di emozioni forti, mi fa piangere, cantare, come un pazzo, da questa piccola casa in cui sono rinchiuso, insieme a voi. Restiamo a casa, aiutiamo medici, infermieri e tutti gli eroi che stanno combattendo in prima linea. Ce la faremo, torneremo più forti di prima, più uniti, più consapevoli e non vorremo più farne a meno del nostro bellissimo rumore".