Coronavirus, Madonna contagiata: l'annuncio sui social

Madonna contagiata dal coronavirus. A rivelarlo è la stessa popstar - in quarantena in Portogallo con la sua famiglia - con un video pubblicato sul suo profilo Instagram: "Ho fatto il test l'altro giorno e ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi".

Si riferisce al test seriologico, in grado di rilevare appunto la presenza di anticorpi, che confermano così il contagio. Per sapere, però, se il virus è ancora in circolo o se è stato debellato è necessario il tampone. Madonna non fornisce ulteriori dettagli, ma le sue condizioni di salute sono evidentemente buone e lei fa sapere di voler trascorrere più tempo fuori. "Domani farò un lungo viaggio in macchina - dice ancora nel video - tirerò giù il finestrino e respirerò l'aria, l'aria del Covid 19. Spero che ci sia un sole splendente". Migliaia le reazioni al post da parte dei follower, che sperano di poterla rivedere presto in tour.