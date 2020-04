Coronavirus, Rovazzi in diretta con Emma: "E' perpetrato nella mia vita"

Emma Marrone ha inaugurato ieri i suoi 'after show'. In diretta su Instagram, all'una di notte, la cantante salentina si è divertita insieme a migliaia di fan e tanti amici che sono passati a salutarla, da Durdast - che ha suonato il piano per lei - a Luca Bianchini, fresco di libro appena finito di scrivere, poi ancora Ambra - con cui ha improvvisato un duetto sulle note di 'T'appartengo', sorseggiando insieme 'na birretta' - e Tommaso Paradiso, insonne e gin tonic affianco.

"Le farò sempre a quest'ora le dirette. C'è meno traffico, c'è la gente giusta e ci si diverte" ha commentato Emma tra una chiamata e l'altra. E non poteva non chiamare il suo grande amico Fabio Rovazzi, che ha risposto nel letto, con la fidanzata Karen che accanto implorava di non essere inquadrata. Battute e gag tra i due, che si sono divertiti a scattarsi foto con i filtri più strambi, poi i toni si sono fatti seri, parlando dell'emergenza coronavirus. "E' un momento difficile - ha detto Rovazzi - Io poi in questo periodo sto producendo il triplo, per distrarmi, mi vengono fuori cose. La cosa più pesante è vedere il dolore della gente, tutto il dolore di questo momento è tremendo". Il cantante ha lasciato intendere che il virus ha colpito qualcuno vicino a lui, toccandolo molto: "E' una bella me*** sta roba. Poi da quando è perpetrata nella mia vita...". "Mi devo preoccupare?" ha chiesto Emma, spiazzata dalle sue parole, ma lui l'ha tranquillizzata: "No no, sto bene. Io sto bene, Karen sta bene. Semmai dopo ti scrivo". Infine l'argomento si è spostato su come ripartire quando tutto questo sarà finito e la promessa, tra Emma e Fabio, di riabbracciarsi presto.

Nella foto un frame della diretta di Emma Marrone con Fabio Rovazzi