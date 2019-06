'Borderline', il nuovo EP di Costantino

Nato a Rimini 26 anni fa e cresciuto con la musica grazie al padre, storico musicista al Piper di Roma, Costantino fin da piccolo ha capito che le note avevano per lui un'importanza speciale. E non sbagliava. Dopo i primi singoli e live di successo dello scorso anno, il cantautore torna con il primo EP.

'Borderline', questo il titolo dell'ambizioso e innovativo progetto artistico, è diviso in due uscite: una a giugno e una a novembre 2019. "Quando c'è passione, c'è amore, c'è curiosità, c'è un'idea allettante, c'è voglia di fare, nessuno ti potrà mai fermare - spiega Costantino - Borderline è un progetto discografico innovativo ed estremamente trasversale che tocca le corde più dance fino a quelle più melodiche e acustiche, senza rinunciare alla sperimentazione di nuovi suoni ed abbinamenti. 4 canzoni adesso e 4 canzoni nella seconda release a novembre che porteranno ad una maggiore consapevolezza di me come artista e della cifra musicale che vorrei i contraddistinguesse sempre".

Da un brano profondo come 'Crescere' ai ritmi travolgenti di 'Dharma' e 'Senza Regole', passando per 'Personalità', un nuovo modo di percpire il pop italiano, con sonorità decise e cambi di ritmo inaspettati. Più che un EP un vero e proprio viaggio artistico che mette in luce ogni aspetto di Costantino: "E' passato quasi un anno da quando ho deciso di premere ufficialmente il pulsante sulla musica, da quando ho deciso di iniziare a condividere uno degli aspetti più intimi ed importanti della mia vita. Non si ha sempre la reale percezione di quanto teniamo a qualcosa fino al momento in cui decisiamo di condividerla con gli altri e quindi di ricevere feedback, osservazioni, consigli, giudizi che ti permettono di migliorare e di capire come puoi tirare fuori il meglio di te".

Sotto il video di 'Crescere'